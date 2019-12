La scuola musicale Pergolesi per il Salesi

Note in musica per un Natale buono sotto ogni punto di vista. Domenica 22 dicembre alle ore 21 al Santuario Madonna delle Grazie in corso Matteotti a Jesi, il secondo appuntamento con i concerti benefici di Natale organizzati dalla Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro. Saranno impegnati i due Cori della Scuola Musicale Pergolesi: nella prima parte, i bambini del Coro Voci Bianche diretti dalla maestra Laura Bosi, si esibiranno in un repertorio che spazia da “Halleluja” (Cohen) a “Che bimbo è lui (what child is this) su testo di Claudio Baglioni e musica di Greensleeves, il canto popolare “Nanita nana”, “Quando viene dicembre” (dal film “Anastasia”), “Mi rialzerai (You raise me up)” di Rolf Lovland e il classico “Girotondo di Natale” (Cologgi- Giorgi). Nella seconda parte della serata si esibirà il Coro “G.B.Pergolesi” diretto dal maestro Luca Mancini con i musicisti Giacomo Tondelli al pianoforte, Alice Pellegrini alla tromba, Giovanni Brecciaroli alla chitarra, Antonio Coloccia e Tamara Albanesi al violoncello e gli allievi della classe di flauto dell’insegnante Katia Luzi, Chiara Santinelli e Michele Di Pietropaolo.

Per loro un ricco e classico repertorio del periodo natalizio, “God rest ye merry gentlemen”, “Amazing Grace”, “Adeste fideles”, “Angel’s Carol”, “Christmas lullaby” e “O Holy night!”. «Due appuntamenti in musica sottolineati dalla solidarietà - spiega il direttore della Scuola Musicale G.B.Pergolesi Mauro Mazzuferi - i nostri ragazzi domenica saranno impegnati in un concerto benefico dal ricco repertorio il cui ricavato sarà devoluto a favore dei progetti di musicoterapia del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona e dell’Hospice di Fossombrone e San Severino Marche. Continuiamo il nostro impegno musicale e sociale per restituire alla città e al territorio quanto ci è stato dato in termini di valore e di apprezzamento, in questi anni».