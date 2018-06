La Punta della linguaccia: al via il weekend di anteprime del festival di poesia

La tredicesima edizione del poesia festival La Punta della Lingua parte con un week end di anteprime, dal 15 al 17 giugno , con iniziative per bambini e adulti , fra cui la presentazione della prima traduzione italiana di “After Lorca” (1957), capolavoro del poeta culto Jack Spicer per la collana Argo, e la lettura del poeta Ron Padgett , autore di tutte le poesie del film “Paterson”, proiettato per l’occasione. Venerdì 15 giugno si inizia con La punta della linguaccia. Pensieri di cose grandi, un laboratorio di poesia per bambini dai 6 anni con Azzurra D’Agostino. Dalle ore 17.45, al Bar Conero sulla cima del Monte Conero, l’incontro tra le parole per affrontare con i piccoli i grandi temi: quello che ci fa felici, quello che ci spaventa, le grandi domande, il mondo. Il tutto letto e riscritto a partire da poesie e filastrocche, rime da smontare e rimontare, per trovare, insieme, la nostra voce. A seguire, alle 19.15 Poeti in classe, presentazione del progetto che, sulla scorta dell’omonimo volume pubblicato da Italic Pequod nella collana La Punta della Lingua, ha portato nell’ultimo anno poeti marchigiani nelle scuole primarie della Regione. Per introdurre i più piccoli all’esistenza della poesia in carne e ossa. Con letture degli elaborati prodotti durante i laboratori. Con Azzurra D’Agostino, Evelina De Signoribus, Renata Morresi, Eleonora Del Sorbo (ed altri), interverrà il Garante Andrea Nobili e la dirigente scolastica Elisabetta Micciarelli. In collaborazione con Garante dei diritti della Regione Marche. Ingresso gratuito.

Dopo il rifocillo del poeta alle ore 20.15 presso il Bar Conero (€ 10, prenotazioni 320.1830461) alle ore 21.45 si parte per l’Escursione poetica con Fabio Franzin e Azzurra D’Agostino. Una Passeggiata notturna, in collaborazione con Forestalp , per i sentieri del Monte Conero. Un’esperienza immersiva tra natura e poesia accompagnata da due delle più sicure voci della poesia italiana contemporanea. Si consigliano scarpe comode e una pila. Posti limitati: escursione € 8 / rifocillo del poeta + escursione poetica € 15 - prenotazioni 320.1830461 entro il 14/6).