La piramide quiz: geografia, storia e divertimento per il gioco a quiz invernale

"La Piramide" sbarca al Jamaica happy pub di Ancona il 24 gennaio. Un nuovo format pensato per divertirsi in compagnia. Ogni tavolo avrà la sua pulsantiera e ci si potrà sfidare in tre manche, ogni tavolo con la sua pulsantiera avrà la possibilità di sfidarsi su vari temi. In palio tanti premi, tra cui un buono regalo messo in palio dalla tavola calda Rider Point.

Per informazioni: 3779516093.