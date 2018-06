La notte del laureato: la magia di Simon&Garfunkel risuonano a teatro

Al ridotto del teatro delle Muse l'8 giugno va in scena alle 21 la magia delle note di Simon and Garfunkel con una tribute band che da il via alla "notte del laureato".

Si tratta di uno spettacolo di beneficenza con ingresso libero e vede sul palcoscenico Claudio Simoncini e Simone Borghi con le narrazioni a cura di Sergio Sparapani, realizzato da un’idea di Silvia Seracini. L’iniziativa è patrocinata dal Rotary Club Ancona Conero distretto 2090 Italia e dal Comune di Ancona.