La Macina e Marco Poeta: la chitarra a dodici corde "contamina" la storica band

Appuntamento da non perdere con la musica a Trecastelli giovedì 8 agosto alle ore 21.30, in piazza Leopardi a Ripe, con il concerto della Macina e Marco Poeta in Le contaminazioni da opus mixtum. La storica formazione sarà “contaminata” da Marco Poeta e dalla sua chitarra a dodici corde.

L'evento è inserito nel trentaquattresima edizione del Monsano folk festival che, nel corso degli anni, è diventata una kermesse l itinerante che si svolge in diversi comuni del territorio marchigiano. La partecipazione è a ingresso libero.