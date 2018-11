La giostra: il vernacolo anconetano sul palco per beneficenza

Sabato 24 novembre alle ore 21.15 al teatro Sperimentale di Ancona Lirio Arena la compagnia teatrale "Gl'amici de Candia" presenta la commedia brillante dal titolo La Giostra, atto unico il cui incasso viene devoluto in beneficenza alla Croce Gialla della città.

Sono una decina gli attori che salgono sul palco per mettere in scena questa commedia che ruota intorno a sentimenti positivi e legami familiari. La regia è a cura di Niki Basci e l'evento in vernacolo è ad offerta libera di ciascuno spettatore. L'evento ha inizio alle 21,15.