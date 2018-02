La gardensia di Aism: 9 punti per sostenere i malati di sclerosi multipla

In occasione della festa della donna, il 3, il 4 e l’8 marzo in cinquemilamila piazze italiane è possibile scegliere di sostenere l'impegno di Aism con la Gardensia. Il ricavato verrà devoluto ai malati di sclerosi multipla, una malattia che colpisce principalmente la popolazione femminile. AISM sarà presente anche in oltre 40 piazze della provincia di Ancona.

Ad Ancona la Gardensia sarà acquistabile nei seguenti luoghi della città:

Piazza Diaz

Piazza Roma

Corso Carlo Alberto

Ospedale regionale di Torrette

Piazza Pertini

Piazza Cavour

Cargopier

Inrca

Ikea

La sclerosi multipla è una malattia cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante; una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con sclerosi multipla è giovane: riceve la diagnosi quando ancora non ha compiuto i 40 anni, in un periodo della vita ricco di progetti e aspettative. Ogni anno si stima che in Italia vengano diagnosticati 3.400 nuovi casi: 1 ogni 3 ore. Nel nostro paese sono 114 mila le persone colpite da sclerosi multipla, circa 900 nella provincia di Ancona. I sintomi associati alla sclerosi multipla sono diversi, tra questi anche la difficoltà nel linguaggio, la riduzione di forza muscolare, di sensibilità, disturbi cognitivi e nell’85% delle persone prevale il sintomo più comune definito anche il peggiore della malattia: la fatica.











