La Crus: il concerto gratuito per rivivere le "Ombre che si allungano"

Il 7 settembre alle 21.30 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona la Mia Generazione Festival ospita il concerto dei la Crus, storica band milanese che si riunisce per poche ed esclusive date, tra cui quella anconetana. L'evento è ad ingresso libero e gratuito.

Il gruppo dei La Crus si ripresenta in un'inedita versione a due, Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti - voce e suoni - in una sorta di immobilità scenica che favorisce il fluire dei ricordi e delle immagini. Riaffiorano innanzitutto le canzoni che hanno segnato la storia del gruppo: da Come ogni volta a Notti bianche, da Dentro me a Nera Signora, da Natale a Milano a L'uomo che non hai -in nuove versioni, ancora più sperimentali e oblique, tra sferzate d'energia e caldo intimismo Da un gracchiante walkman si diffondono frammenti di voci; versi di Pasolini, Pagliarani, Bufalino, Salinas, Tenco che canta l'amata Angela. Sullo schermo, come una grande finestra, scorrono le immagini oniriche, campionate dai primi esperimenti di cinema di Man Ray, ed elaborate da Francesco Frongia; piccoli film che accompagnano ogni canzone in un emozionato ed emozionante "inventario" di sogni, visioni, delusioni e passioni.