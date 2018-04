La coppia strana: al teatro La Vittoria la storia di due vite sul palco

Sabato 21 aprile alle 21.15 presso il Teatro La Vittoria di Ostra andrà in scena La coppia strana. Un’opera per due attori sempre in bilico tra realtà e fantasia dove gli attori invertono i due protagonisti. Concepito, scritto, diretto, recitato e prodotto da Stefano De Bernardin e Stefano Tosoni. Dalla conoscenza, la visione e la lettura, dell’arcinota commedia di Neil Simon e dalla realizzazione della sua disarmante contiguità con la vita a due, nell’amicizia come nel lavoro, nasce questo progetto nella mente sempre in movimento di due amici e colleghi che, negli ultimi anni passano la maggior parte del tempo insieme a condividere gioie e dolori della vita e della propria professione.

Biglietto unico 10 euro, ridotto under 18 e over 65: 5 euro. Info e prenotazioni 392-3429126