La bussola: serata rock con i drink di Poldì e i Distillato beet

Al bar La Bussola di Falconara una serata tutta da vivere prende il via il 12 gennaio.

Dalle 22.30 concertodei Distillato beet con brani pop-rock dagli anni '60 in poi, la selezione musicale a seguire è di Gian Michael mentre per dissetare tutti ci sono i drink fatti "da Poldì". L'evento è aperto a tutti e il locale si trova in via Italia 16.