La bella addormentata: la versione comica in scena allo Sperimentale

Una bella addormentata tutta da ridere: la compagnia teatrale Fuoricopione porta in scena il classico di Perrault; appuntamento al Teatro Sperimentale di Ancona venerdì 9 febbraio alle ore 20.45.



Indossando i costumi realizzati da Giordana Profili e Gianluca Reggenti, sotto la regia di Gabriella Bottini, si alterneranno sul palco principesse permalose, fate isteriche, re ancora bambini e astronomi presuntuosi per una serata adatta a tutta la famiglia. La compagnia Fuoricopione porta in scena, da oltre 20 anni, commedie e favole popolari dedicate principalmente ai bambini. E saranno proprio gli studenti delle scuole primarie di Ancona ad assistere in anteprima a La bella addormentata, grazie alle due rappresentazioni mattutine di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio che registrano il tutto esaurito. Sono invece ancora disponibili, presso la biglietteria del Teatro delle Muse, i biglietti per la serata di venerdì 9 febbraio, ore 20.45.