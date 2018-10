Kum!: le donne protagoniste del festival con la giornalista Concita De Gregorio

Si avvicina l’inizio di KUM!, festival dedicato alla cura e alle sue diverse pratiche con la direzione scientifica di Massimo Recalcati, che sarà ad Ancona da venerdì 19 a domenica 21 ottobre. Una seconda edizione, dal titolo Risurrezioni, con una forte e significativa presenza femminile. E non poteva essere altrimenti dato che il Festival sarà nella città guidata dall’unica italiana in lizza per il titolo di sindaco del mondo. Valeria Mancinelli è infatti nella lista delle 27 sindache finaliste del contest World Mayor Prize and Commendations, promosso dalla fondazione City Mayor, think tank di professionisti internazionali che ha al centro del suo interesse le città. L’edizione 2018 del premio è dedicata alle donne che, alla guida sia di grandi città sia di piccoli paesi, si sono distinte per i contributi dati alle loro comunità. Valeria Mancinelli sarà protagonista della seconda edizione di KUM!, in dialogo con la scrittrice e giornalista Concita De Gregorio su una possibile Risurrezione della sinistra?, sabato 20 ottobre. Interverranno inoltre la scrittrice e drammaturga Valeria Parrella con un incontro sull’”Antigone” di Sofocle; Stefania Carnevale, garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Ferrara e membro della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario del Ministero della Giustizia; la saggista e autrice radiofonica Gabriella Caramore; il medico anestesista Francesca De Pace, che da 30 anni si occupa di donazione e trapianto ed è membro della Consulta Nazionale Trapianti, e Daniela Storani del Centro Nazionale Trapianti; le psicoanaliste Maria Laura Bergamaschi, Monica Carestia, Silvia Lippi, Sara Riccardi e Claudia Tinti; la filosofa Susanna Mati; l’epistemologa Luigina Mortari; le giovani ricercatrici Alessandra Campo ed Elena De Silvestri; la psicoterapeuta Giorgia Cannizzaro; la psicologa Daniela Lucangeli. KUM! Festival è organizzato dal Comune di Ancona – Assessorato alla Cultura con la collaborazione dell’Assessorato ai servizi sociali e alle Politiche educative – con il contributo della Regione Marche

e della Fondazione Cariverona, e il coordinamento organizzativo dell’associazione culturale Esserci, con Jonas Onlus. Informazioni su www.kumfestival.it.

Giornalista e scrittrice, Concita De Gregorio è una firma storica del quotidiano la Repubblica per il quale cura anche la rubrica “Invece Concita”. Dal 2008 al 2011 ha diretto l’Unità. Ha ideato e realizzato il progetto Cosa pensano le ragazze, online su Repubblica.it per un anno dall’8 marzo 2016. Dopo Pane quotidiano, rubrica di libri, su Rai Tre conduce dal 2016 Fuori Roma, programma da lei ideato, e nel 2017 ha condotto l’approfondimento quotidiano dalla Mostra del cinema di Venezia, Da Venezia è Tutto. È autrice di “Non lavate questo sangue” (2001), “Una madre lo sa” (2006), “Malamore” (2008), “Così è la vita” (2011), “Io vi maledico” (2013), “Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo” (2014), “Mi sa che fuori è primavera” (2015) da cui è tratto l’omonimo monologo teatrale adattato e interpretato da Gaia Saitta con la regia di Giorgio Barberio Corsetti, “Cosa pensano le ragazze” (2016) da cui è nato il film-documentario “Lievito madre” (2017), firmato con Esmeralda Calabria, “Non chiedermi quando. Romanzo per Dacia” (2016), “Chi sono io?” (2017) e “Princesa e altre regine” (2018).