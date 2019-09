Krav Maga, antica arte dell'autodifesa: nasce la scuola per proteggersi dalle aggressioni

Non c’è bisogno di diventare culturisti per imparare ad opporsi alle aggressioni in strada: è importante, piuttosto, apprendere i segreti della difesa personale, in modo da gestire l’ansia del momento e riuscire a disarmare l’avversario.

E’ questo lo scopo della scuola di Krav Maga, antica arte israeliana del combattimento, che inaugurerà il prossimo 4 ottobre presso la palestra Body Angel Evolution di via Marco Polo, ad Osimo, grazie alla passione degli istruttori della KMA, la Krav Maga Academy, fondata da Manuel Spadaccini. Il corso prevede una lezione a settimana, dalle 19,30 alle 21, fino a giugno e a conclusione del ciclo di sedute verrà rilasciato un attestato di partecipazione che arricchirà i curriculum, in particolare per gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Il corso, aperto a uomini e donne, sarà preceduto da un seminario preliminare, a offerta libera, in programma domenica 22 settembre dalle 9,30 alle 12,30 nella palestra comunale di Osimo Stazione, in via D’Azeglio 9. Guidati dagli istruttori Simone Cingolani, Marco Papi, Diego Montinaro e Marco Cropo, i partecipanti potranno fare proprie le basi del combattimento corpo a corpo, imparando le tecniche israeliane di gestione dello stress in situazioni pericolose e della difesa personale da aggressioni a mani nude o con armi. Per info e prenotazioni, contattare il 349.6828190.

