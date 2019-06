Krav Maga mania, boom di iscrizioni ai corsi di difesa personale

Piccoli Rambo crescono grazie agli istruttori della KMA - Krav Maga Academy che con la passione e l’altissima preparazione dei suoi istruttori è impegnata a organizzare seminari gratuiti per diffondere l’apprendimento dell’arte dell’autodifesa israeliana.

Circa 140 persone, tra uomini, donne e adolescenti, hanno partecipato ai primi due corsi che si sono tenuti ad Osimo Stazione e al centro sportivo Green di Castelfidardo. A tutti sono stati rilasciati degli attestati di partecipazione dopo le intense sedute di allenamento in cui sono state fornite le basi del combattimento corpo a corpo e della protezione da attacchi esterni, secondo le tecniche militari israeliane: un vero sistema di autodifesa facile e rapido da apprendere e per questo adatto ad ogni tipo di persona, di qualunque età, corporatura e peso. L’obiettivo finale è affrontare i rischi della strada e saper valutare con intelligenza e tempismo la pericolosità di aggressione e delle situazioni ambientali, scegliendo la soluzione più opportuna da adottare per salvaguardare la propria incolumità.

I due eventi hanno riscosso grande successo grazie alla preparazione e alla disponibilità degli istruttori, formati dall’Accademia Krav Maga e riconosciuti dal Coni: Simone Cingolani, Marco Cropo, Marco Papi e Diego Montinaro. La squadra d’eccellenza riproporrà nuovi seminari durante l’estate, in attesa dell’autunno quando partiranno i corsi veri e propri.

Gallery