Kostabi per il Salesi: mostra, concerto e una cena divertente per l'ospedale

Il 23 agosto alla Mole aprirà la mostra di Mark Kostabi, pittore americano eclettico e intrigante con la sua particolare tecnica e una sensibilità unica tutta da scoprire. La personale ha il titolo Kostabi sostiene il Salesi e si tiene fino al 3 settembre.

Il 27 agosto Tony Esposito e Mark kostabi in concerto: Mark Kostabi si esibirà durante la Jam Session anche in un live painting da donare alla Fondazione Salesi; l'appuntamento è previsto per le 21.30 alla Mole Vanvitelliana con ingresso libero. Il 3 settembre infine, cena con l'artista alla lega navale con la presenza di Maurizio Socci di etv Marche.