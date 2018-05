Make it yours, da Kipling torna il laboratorio di personalizzazione per borse

Due giorni per rendere uniche borse e accessori: al Cargopier di Osimo, in via della Sbrozzola, torna sabato 26 e domenica 27 maggio il laboratorio di personalizzazione all’interno dello store Kipling. Il punto vendita, noto per le scimmiette che contraddistinguono ogni borsa, si trova al secondo piano del centro commerciale. Qui sarà presente un professionista del cucito che potrà ricamare gratuitamente iniziali, frasi e lettere su borse e valigie marchiate Kipling. Il cliente può scegliere tra diversi stili, caratteri e colori in base all’occasione d’uso e alle esigenze.

Un servizio pensato ad hoc per coloro che vogliono sfoggiare in spiaggia o in vacanza uno stile riconoscibile e personalizzato. Tutti i clienti che usufruiscono del servizio, attivo dalle 11 alle 20, riceveranno un regalo e avranno l’opportunità di scattare una polaroid in ricordo di questo evento.