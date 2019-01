King's Head: allo Sperimentale omaggio a Freddie Mercury

I King's Head omaggiano Freddie Mercury e i Queen con una serata musicale al teatro Sperimentale di Ancona. L'appuntamento è per sabato 2 febbraio alle ore 20.30.



L'evento è organizzato in collaborazione con Lions Club Ancona Host e il Comune di Ancona, parte dell'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza per l'acquisto di un cane guida. Il biglietto ha il prezzo di 15 euro (posto unico). Info e prenotazioni al numero 328.7114136.