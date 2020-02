Torna un grande appuntamento con la danza venerdì 28 febbraio al Teatro Goldoni di Corinaldo. In scena alle 21.15, fuori abbonamento nel cartellone la performance Kemp Dances ancora. Un tributo d'amore per Lindsay, lavoro antologico della Kemp Dance , Daniela Maccari, David Houghton, Ivan Ristallo, James Vanzo, sulle coreografie di Lindsay Kemp. Il genio britannico della danza è scomparso nel 2018. Ma i suoi collaboratori più stretti hanno deciso di fare tutto il possibile perché la fiamma del suo genio rimanga ancora accesa e accessibile. La sua ultima produzione, Kemp Dances, era costruita da quattro grandi ruoli famosi di Lindsay e tre pezzi del suo team. Avvicinandosi all’ottantesimo compleanno, il performer ha voluto insegnare tre dei suoi ruoli alla sua musa e collaboratrice Daniela Maccari – Ricordi di una Traviata, Il Fiore e L’Angelo – chiedendole di interpretare questi pezzi per lui dopo la sua morte.

Kemp Dances Ancora è un omaggio e celebrazione dell’arte e della vita di Kemp e accanto alla performance, trovano posto un’introduzione di David Houghton, suo collaboratore da 45 anni, e video collage che mostrano molte delle sue straordinarie trasformazioni in varie produzioni. Un evento insolito che trasmette al pubblico emozioni intense e fa rivivere la magia e la personalità del grande maestro di teatrodanza. In cui Lindsay Kemp danza ancora. Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo dalle 20 (a 18 euro per il primo settore, 15 euro per il secondo, con riduzioni rispettivamente a 15 euro e a 12 euro per ragazzi fra 16-30 anni e per possessori della Carta del Donatore AVIS). Dato il ridotto numero di posti è obbligatoria la prenotazione tre giorni prima della data di spettacolo. Biglietti anche nei punti vendita AMAT/VivaTicket, sul sito vivaticket.it e al Call center dello spettacolo tel. 071/2133600.