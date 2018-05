Conero in kayak: tra sport, adrenalina e apertivi al via il raduno nazionale

Al via il 26 maggio il quinto raduno nazionale di kayak e canoe al Parco del Conero. Il raduno è rivolto a tutti gli appassionati del kayak, del mare, del rispetto della natura e dell’ecologia e, durante l'evento, si può a scoprire lo scenario marino del Parco del Conero. Ecco il programma della due giorni:

Sabato 26 maggio

ore 8.30: Ritrovo dei partecipanti alla Baia di Portonovo presso il Campeggio“La torre”, Scarico kayak, registrazione e briefing

ore 10.00: Partenza in direzione Numana , sosta alla spiaggia delle 2 Sorelle, Passaggio a Sirolo e spiaggia Urbani

ore 13.00: Arrivo alla spiaggia di Numana e pranzo, visita a Numana

ore 14.30: Partenza per rientro a Portonovo

ore 16.30: Arrivo al Campeggio

ore 18.15: Visita guidata alla chiesetta Romana di Portonovo

ore 19.30: Aperitivo e cena al ristorante “Da Emilia”



Domenica 27 maggio

ore 9.00: Colazione e briefing

ore 10.30: Partenza direzione Passetto

ore 12.30: Arrivo al Passetto di Ancona, Pranzo

ore 15.00: Partenza per rientro a Portonovo

ore 17.00: Arrivo a Portonovo



Sono ammessi al raduno tutti i modelli di kayak purché dotati di cime di sicurezza, gavoni stagni o sacchi di galleggiamento e comunque resi inaffondabili.I pagaiatori dovranno avere la certificazione Pagaia Azzurra SK1 – SK2 o comunque avere una buona capacità di pagaiare e conoscere le tecniche base di salvataggio. E’ obbligatorio indossare il giubbotto salvagente e paraspruzzi ed attenersi alle disposizioni dell’organizzazione. La manifestazione sarà condotta in mare da istruttori e guide sottocosta.

Costi: € 75,00 Kayaker, € 65,00 Accompagnatori non kayaker, € 40,00 Bambini da 3/10 anni da 0/3 anni gratis. La quota comprende: Iscrizione, 1 Cena, 2 Pranzi, 1 Colazione e bevande, assistenza in acqua, visita guidata. (Non comprende il pernotto, il parcheggio ed eventuali escursioni a pagamento extra). L’iscrizione di € 15,00 e l’assicurazione, anche per coloro che non usufruiranno dei pasti, è comunque obbligatoria per tutti i partecipanti in acqua.