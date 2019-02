Johnson Righeira: il re delle notti estive approda al Miami

Vamos a la playa, No tengo dinero, l'estate sta finendo: sono alcuni dei grandi successi dei Righeiera, la band torinese che negli anni '80 ha spopolato nei club più cool d'Italia. Ora Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, sta tornando al Miami di Monsano sabato 16 febbraio per il party Rewind.

Musica dal passato e nuovi trend si mescolano in questa serata che prende il via alle 20.30 fino alle 5 del mattino. A seguire i grandi dj del Rewind: Gianluca Gdj Binci - Andrea Mariani - Bastià - con la voce di Andrea Pergolini. Privé: musica dal vivo con gli Acoustic Lady Project - Dj con la migliore musica 70/80. Ingresso con cena a buffet (acqua, vino e caffè compresi) + tavolo in sala grande per tutta la notte (con bottiglia compresa) € 30. Ingresso con Cena Spettacolo servita nel privé (acqua vino e caffè compresi) + tavolo nel privee per tutta la notte (con bottiglia compresa) € 30. Ingresso dopo cena dalle 23. Ingresso donna € 10 entro mezzanotte.