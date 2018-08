Electrodarkwave night: doppio concerto alla Fonte della Serpe

Martedì 14 agosto appuntamento alla Fonte della Serpe con il concerto elettro dark wave. I protagonisti sono Joe Delirio che si adopererà, con le sue macchine elettroniche, nel suo stile inconfondibile, in una Live Performance dal sound elektrowavepostpunk anni 80 e Riccardo Angiolani/RCD che ci regalerà una sua perfetta selezione di brani darkrocknewwave a durare fino all'arrivo del signor ferragosto.Si comincia alle 19,30 per chi ha voglia di fermarsi a mangiare prima che comincino le danze. Poi si partirà con Aurelio Joe Delirio in Live performance verso le ore 22,30 circa. A seguire (ma anche prima del live) Riccardo Dj Set



Per info e prenotazioni cena: cell. 373 7518889 (anche su whatsapp) mail: fontedellaserpe@gmail.com.