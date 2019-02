Jesi si maschera: tante iniziative per festeggiare in allegria

Al via la sesta edizione di Jesi si Maschera, il piccolo grande carnevale jesino che si svolgerà nel centro storico dal 28 febbraio al 5 marzo, organizzato dall’associazione Jesi si Masc hera, in collaborazione con Jesi Graffiti, Freedom Studio, Exclusive Clan e il Comune di Jesi. In questa edizione saranno le mostre ed i concorsi a farla da padrone, con il ritorno delle vetrine a tema e la novità dell'aperitivo in maschera.



Si partirà giovedì grasso, 28 febbraio, con il laboratorio di Carnevale dedicato ai più piccoli che da sei anni ottiene sempre un grande successo di partecipazione a Palazzo dei Convegni, merito degli esercizi creativi e dell'animazione a cura di Mama Animation. Ci sarà anche la merenda a base di castagnole offerta da Pasticceria Zoppi, servizio fotografico di Ubaldi Foto e Video. Venerdì, 1 marzo (fino a domenica), la stessa location cambierà forma e si trasformerà in un insieme di postazioni adibite al gioco da tavolo, a cura de La Fornace Ludica.

Sabato 2 marzo, nell'altra sala di Palazzo dei Convegni, a partire dalle 15:00 andranno in scena le performance artistiche di artisti locali: Bosi Amleto, Nico Di Nicola, Meschini Leonardo, Pennacchietti Luigi e Collamati Luciano.

Dalle 16:00 partirà invece il Luna Park in Piazza della Repubblica (e resterà attivo fino a martedì 5 marzo) con giochi, trucca bimbi e bancarelle a tema carnevalesco. La sera, una novità, il concorso degli "Aperitivi in maschera". Sono otto i locali del centro che hanno aderito (Birreria Sant'Agostino, Caffè Imperiale, Circolo Cittadino, Fuori Porta, Jack Rabbit, Le Tre Botteghe, Pergolesi Enocaffè e Vagamondo Gineria) nei quali troveremo addobbi e maschere a tema. Domenica 3 marzo, oltre al Luna Park in piazza, avremo a Palazzo dei Convegni dalle 17:30 una nuova performance artistica con musica e pittura a cura di Andrea Marconi mentre lunedì 4 marzo, dalle 17:00, troveremo Atelier di Pittura, un laboratorio creativo per tutta la famiglia a cura del Servizio Sollievo.