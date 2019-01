Tra musica e poesia: un viaggio attraverso i capolavori della canzone italiana

Sabato 19 gennaio ore 21 al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena “Tra musica e poesia. Un viaggio emozionale attraverso i capolavori della canzone d’autore italiana”, uno spettacolo musicale e teatrale che fonde in un'unica partitura musica dal vivo, canto e parole dando corso a un vero e proprio viaggio emozionale. Un percorso intenso e coinvolgente, un progetto ambizioso in cui il ritmo dei versi e quello della musica si incastonano perfettamente l'uno nell'altro trasformando la poesia in evento spettacolare.

L’evento è ideato e diretto artisticamente da Diego Quaranta dell’Associazione Culturale ricreativa “Club della Musica”. Alle chitarre e voce lo stesso Diego Quaranta, alle tastiere Tullio Gualtieri, al basso Andrea Zaccari, alla batteria Luca Orselli, con la voce di Beatrice Belleggia e Annalisa Marcucci, e la voce narrante Leonardo Tosoni; i testi introduttivi sono di Leonardo Tosoni, l’allestimento scenico è di “Materia Prima” di Marcella Mazzoni designer, le istallazioni moda a cura di POLIARTE design Accademia di Belle Arti di Ancona. Si ringrazia il Consiglio Regionale delle Marche e Etjca spa; collaborano Fondazione Pergolesi Spontini, Unione Stilisti Marche, Poliarte design, Materia Prima.



Biglietti: Platea e palchi intero € 10 – ridotto under 25 € 5. Per informazioni: biglietteria Teatro G.B. Pergolesi Piazza della Repubblica, 9 – 60035 Jesi (AN) tel. +39 0731 206888 – mail biglietteria@fpsjesi.com orario di apertura: dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prevendite vivaticket.it.