Jesi Hair Fashion Art, quando acconciature ed arte si incontrano

Ispirazione ed arte, da sempre, sono componenti importanti nel salone di Andrea Merli Parrucchieri. Nasce così "Jesi Hair Fashion Art", una rassegna di performance live artistiche realizzate all'interno del salone mentre, contemporaneamente, i parrucchieri si prendono cura della nuova acconciatura dei clienti.

Partiranno Carla e Claudia Pistola sabato 30 novembre quando, dalle 15:00, prenderanno possesso di una delle due sale per dipingere una loro nuova opera da conservare poi nel locale. Nate a Jesi, sono sorelle autodidatte. La loro arte passa dal figurativo, all’astratto, alla pop art, dipingono con acquarelli acrilici, oli e smalti. Hanno partecipato a diverse mostre collettive in Italia, nel 2016 alcune loro opere sono state esposte in una mostra itinerante nelle piazze e nella subway di New York.

Sabato 14 dicembre sarà invece la volta di Mario Palma, artist designer, impegnato nella realizzazione di un'opera da conservare a sua volta nell'altra sala della parrucchieria. Nasce a Napoli e dopo aver vissuto in diverse città per seguire i suoi progetti di interior design e mostre personali, si trasferisce a Loreto dove fonda la "BRAND Studios Scenografy Creation". Nel 2003 apre la sua prima galleria d'arte a Castelfidardo dove ha un'esposizione permanente delle proprie opere. Al termine della rassegna, delle targhe identificheranno i due ambienti dell'attività Andrea Merli Parrucchieri, donando il nome dei rispettivi artisti alle due sale presenti.