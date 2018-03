I giusti nel tempo del male: spettacolo in memoria di Carlo Urbani

Venerdì 27 aprile alle ore 21, presso il Teatro Pergolesi di Jesi, al via lo spettacolo I giusti nel tempo del male, di Svetlana Broz, regia di Diego Ciarloni, compagnia Claet di Ancona. Lo spettacolo sancisce l'ultima serata della rassegna di teatro e poesia Il Gigante al Piccolo, dedicata alla figura di del medico Carlo Urbani a quindici anni dalla sua scomparsa. Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.



Lo spettacolo: nei primi anni Novanta nessuno in Jugoslavia immaginava cosa sarebbe successo. Nelle città e nelle campagne , la gente viveva una vita normale, non molto diversa che nel resto d’Europa, così come qui da noi (distanti appena 30 minuti di volo). Ma il male arrivò presto, come una tempesta terribile, e sconvolse la vita di tutti e nulla fu più come prima. In pochi lo videro annunciarsi nella montante propaganda nazionalista, nel repentino ricambio dei quadri dirigenziali di fabbriche e organizzazioni, nei primi screzi diplomatici fra regioni e gruppi etnici. La maggior parte della gente comune vi si trovò catapultata, come in un brutto sogno da cui, ormai, non era più possibile svegliarsi. Quattro storie vere tratte da “I giusti nel tempo del male”, saranno l’oggetto dello spettacolo.

