Tre grandi artisti per la Form: ecco il programma

Straordinario concerto di apertura della stagione sinfonica Form. Protagonisti, insieme all'Orchestra Filarmonica Marchigiana sono Beatrice Venezi, Saverio Marconi e Angela Nisi. Nei quattro palcoscenici marchigiani riecheggeranno le musiche di Ludwig Van Beethoven, genio tedesco di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita e per questo viene celebrato con la Sinfonia n. 1 in do magg., op. 21 e l'Egmont, musiche di scena per la tragedia di Johann Wolfgang von Goethe, op. 84, dove si ritrovano temi congeniali al compositore come la lotta per la libertà e il sacrificio per amore di patria.

Le date:

Venerdì 10 gennaio al teatro Pergolesi di Jesi alle ore 21

Sabato 11 gennaio al teatro Gentile di Fabriano alle ore 21,

Domenica 12 gennaio al Teatro della Fortuna di Fano alle ore 17

Martedì 14 gennaio al teatro Lauro Rossi di Macerata alle ore ore 21.

Biglietti da 4 a 18 euro. Info: sito www.filarmonicamarchigiana.com o contattare le singole biglietterie dei teatri.