Fonte della Serpe: Jemek Jemowit porta il sound di Berlino

Sabato 11 maggio alle ore 22 alla Fonte della serpe di Osimo al via la performance del cantante synthwave electro da Berlino, Jamek Jemowit. A seguire deejay set di Dj Smegma con la sua selezione musicale naturale a base di post-punk,new wave,dark ed electrowave.



Jemek Jemowit, uno degli artisti più eclettici della scena underground berlinese. Cresciuto a Berlino Ovest con un background polacco, ora lavora come Band One-Man, DJ e artista concettuale che ha girato la maggior parte dell'Europa. Ancora influenzato dal contributo creativo della West Berlin non-hip, la sua stravaganza orientale garantisce un brivido di estasi e lunghe notti. I suoi battiti frastagliati sono prodotti con il leggendario Groovebox MC-303, e con R'n'R, Acid House ed EBM e si sommano a un mix esplosivo di Electrosound. La musica e i testi sono disegnati da una relazione di odio-amore per le sue radici polacche che egli chiama "Postpatriotic".