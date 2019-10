Jeffery in fattoria: presentazione del libro dedicato ai più piccoli

Un libro per far incontrare il mondo della scuola con l'agricoltura. Una raccolta di storie dedicate ai più piccoli, scritte da Jeffery Osoiwanlan, profugo in fuga dai terroristi di Boko Haram e che nelle Marche ha conosciuto una seconda vita. Il libro, dal titolo, Jeffery in fattoria sarà presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 18, alla libreria Fogola di Ancona.

Jeffery Osoiwanlan, in Italia con in tasca una laurea in Scienze Politiche e un master in Marketing e Management, insieme alla famiglia Gasparini di Montecarotto gestisce la Fattoria di Campagna, una vera Arca di Noè.