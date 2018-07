Jazz Summer Festival: Fabrizio Bosso e la sua tromba incantano la Mole

Ancona Jazz Summer Festival torna, da domani venerdì 13 luglio, alla Mole Vanvitelliana. Sul palco il quintetto italo-americano di Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi, pianista fra i più creativi e importanti della nuova scena italiana (lo scorso anno ha fatto parte del quintetto di Enrico Rava e Tomasz Stanko), nuovo progetto che ha esordito quest’estate.

Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso da qualche anno sono figure di spicco del jazz italiano. Hanno percorso strade molto diverse: Guidi, pianista per anni alla corte di Enrico Rava, approda da leader alla blasonata etichetta ECM, Bosso un po’ per suo conto è arrivato ai massimi vertici a livello mondiale del suo strumento, la tromba. I due si sono incontrati durante la scorsa estate ad Umbria Jazz, dove hanno diviso il palco, l’uno con il Quintetto di Enrico Rava e Tomasz Stanko (esibitosi anche ad Ancona Jazz Summer Festival), l’altro con il proprio progetto dedicato a Gillespie, e hanno pensato bene di unire le loro forze in un lavoro che li potesse spingere a oltrepassare i confini della loro ricerca musicale. Per far ciò hanno voluto che il gruppo fosse completato da tre giovani leoni del jazz newyorchese del calibro di Aaron Burnett, sax tenore che sta bruciando le tappe a New York (Wynton Marsalis, Esperanza Spalding, Kurt Rosenwinkel), Dezron Douglas, affidabilissimo e propulsivo contrabbassista (Ravi Coltrane, Louis Hayes, Cyrus Chestnut) e Joe Dyson, tra i più richiesti giovani batteristi oggi in circolazione. Il gruppo prende spunto da una frase del grande pianista Bill Evans “ jazz is not a what, it is a how”, indicando così la strada continua della creatività, del “come” rispetto al “cosa”. La formazione: Fabrizio Bosso, tromba; Aaron Burnett, sax tenore; Giovanni Guidi, pianoforte; Dezron Douglas, contrabbasso; Joe Dyson, batteria.

Inizio ore 21.30, posto unico numerato € 18,00 / ridotto € 15,00 (riduzione: giovani fino a 26 anni, soci MJN, soci ARCI, soci COOP, soci FAI). Prevendite: Casa Musicale, corso Stamira 68, Ancona (qui è possibile anche sottoscrivere la MJN card per il 2018) o Circuito vivaticket www.vivaticket.it . Ad ogni biglietto va aggiunto il diritto di prevendita fisso di € 1,50.