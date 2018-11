Jazz sotto l'albero: la Piazza respira il Natale con i Groovin’ Christmas

Primo appuntamento con il Jazz sotto l'albero, sempre di venerdì, a cura anche quest'anno di Ancona Jazz. Si comincia venerdì 30 novembre alle ore 18 sul palco sotto l’albero di Natale in Piazza Roma.

Ad allietare il primo pomeriggio in musica sarà il Fabio Petretti Quartet con Groovin’ Christmas, un'emozionante carrellata di christmas songs, impreziosite da arrangiamenti originali che faranno da base per gli interventi solistici dei quattro musicisti in carattere funky-groove. Sul palco: Fabio Petretti, sassofoni; Sam Gambarini, organo; Daniele Bartoli, chitarra; Stefano Paolini, batteria. Il concerto è gratuito.