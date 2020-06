Jazz Hug:  live di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello Tandem

Sabato 18 Luglio al Cortile della Mole arriva Jazz Hug, in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma. Dalle 19 al via l'incontro con Pawel Brodowski e Francesco Martinelli che parleranno della rivista Jazz Forum. Fu fondata nel 1964 dal bassista jazz Jan A. Byrczek, che ne fu il capo redattore. E’ stata la prima rivista jazz pubblicata dietro la cortina di ferro e permise alla cultura polacca, sotto un regime comunista, di raggiungere l'Occidente. Incontrare Pawel Brodowski, direttore ancora in carica della testata, è occasione unica per un confronto di grande interesse artistico e sociale. Brodowski dialogherà con il giornalista Francesco Martinelli.

Poi, dalle ore 21,30, al via il concertto di Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello Tandem. In tanti anni di conoscenza e amicizia reciproca, Bosso e Mazzariello hanno sviluppato un’empatia unica, pronta a misurarsi con la più ampia libertà assoluta in qualsiasi territorio la loro fantasia gli sottoponga. Da qui, ma anche da una forza tecnica che facilmente scivola nel virtuosismo, il passo per un disco è stato breve. Tandem esce nel 2014, ed è un prisma in cui si riflettono standard americani, canzoni italiane, il Brasile, temi da film, ballad struggenti: tutto ciò al servizio del cuore e dell’emozione, di quello che Fabrizio, ben conosciuto al nostro pubblico, non manca mai di mettere in evidenza, alla pari del suo partner, pianista italo-inglese di straordinarie doti espressive. Grazie a loro, la magia dei suoni e dei colori invaderà la Mole in un rapporto speciale con lo spettatore, tanto avvolgente quanto indimenticabile. Il biglietto costa 15 euro. I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su vivaticket.it per evitare code all'ingresso. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket.