Presentato l'Ancona Jazz Summer Festival, si inizia con la Lydian Sound Orchestra

Quindicesima edizione per l'Ancona Jazz Summer Festival, che si terrà ad Ancona dal 4 al 18 luglio tra la Mole Vanvitelliana, la Terrazza dell'Agriturismo Aion di Moroder e Piazza del Plebiscito. Esclusive, grandi concerti a tema, nomi inediti e storici, un ampio ventaglio stilistico che contempla blues, swing, jazz contemporaneo, big band, vocalist, un festival insomma per tutti i gusti all'insegna della qualità e dell'imprevedibilità tipiche del jazz.

La Mole Vanvitelliana ospiterà 6 serate del festival, che nel suo complesso vedrà 10 appuntamenti musicali e 2 serate di cinema. Si comincia il 4 luglio con la Lydian Sound Orchestra diretta da Riccardo Brazzale, per la prima volta ad Ancona. Votata dalla rivista Musica Jazz “miglior orchestra italiana 2015”, si esibirà in un programma dedicato a Martin Luther King nel 50^ anniversario della scomparsa. Il 6 luglio invece appuntamento con l'esecuzione in prima assoluta di una suite scritta dal grande trombettista Kenny Wheeler, Little Sweet Suite, e mai incisa, affidata alla migliore trombettista sulla scena mondiale, cioè l'americana Ingrid Jensen, affiancata dal Barga Jazz Ensemble, importante istituzione nazionale, anch'essa per la prima volta ad Ancona. Segnaliamo poi il nuovissimo - esordirà proprio quest'estate - quintetto italo-americano di Fabrizio Bosso e Giovanni Guidi, pianista fra i più creativi e importanti della nuova scena italiana (lo scorso anno ha fatto parte del quintetto di Enrico Rava e Tomasz Stanko), che suonerà il 13 luglio. Domenica 15 luglio sarà la volta di un'altra esclusiva legata a un progetto messo in piedi con Rossana Casale, il Coro polifonico di Tolentino e un ensemble tratto dalla Colours Jazz Orchestra, i quali affronteranno un repertorio importante di Duke Ellington, fra cui un estratto dai Concerti Sacri.

Si tratterà di un festival molto ricco, infatti due serate prevedono ognuna due gruppi sul palco, con un filo conduttore legato a omaggi e tributi a grandi figure storiche. Nella prima serata doppia, il 16 luglio, i tributi saranno rivolti alla musica di Frank Zappa con il quintetto del vibrafonista Marco Pacassoni e al grande sassofonista Lester Young con il quartetto di Emanuele Cisi, una sorta di all-stars italiana. Il 18 luglio sul palco il pianista polacco Kuba Stankiewicz, nell'ambito delle manifestazioni a ricordo della liberazione di Ancona, in un programma dedicato alle opere di due immortali compositori di Polonia come Bronislau Kaper e Victor Young, e, a seguire, il trio del giovanissimo fenomeno musicale del momento a livello mondiale, il diciassettene organista americano e non vedente Matthew Whitaker.

Negli altri spazi previsti, Terrazza di Moroder e Piazza del Plebiscito, il festival avrà modo di spaziare ulteriormente dallo swing al jazz moderno e al blues, per un cartellone quanto mai rappresentativo della scena contemporanea. Prosegue anche la collaborazione con l'Arci per la sezione cinema. Saranno due le proiezioni nella quali il cinema incontra il jazz, due anteprime del festival, il 18 giugno, giorno di inaugurazione della rassegna cinematografica alla Mole curata dall'Arci, appuntamento con Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, con Marlon Brando e Maria Schneider e le musiche jazz composte da Gato Barbieri, arrangiate e condotte da Oliver Nelson. Secondo appuntamento con il cinema e il jazz il 20 giugno con Annie Hall, pellicola di Woody Allen, vincitore di quattro premi Oscar, con musiche di autori vari. Ricordiamo It had to be you cantata da Diane Keaton. Entrambi i film saranno proiettati nella versione restaurata e in lingua originale con sottotitoli.