Concerti al Jamboree: torna l'appuntamento gospel con le "golden voices"

Armonie vocali da pelle d’oca e ritmi travolgenti. Torna l’appuntamento con il Gospel al Summer Jamboree atteso dall’1 al 12 agosto a Senigallia on tre giorni di prefestival. Protagonisti del Sunday Praise, domenica 5 agosto, in piazza Garibaldi allo Smeg Stage, i Golden Voices of Gospel (USA), tra le più longeve e rappresentative del panorama attuale. Da oltre due decenni, infiammano festival e chiese del mondo con le loro armonie vocali e con l’energia trascinante dei loro arrangiamenti. Hanno prestato le loro voci come coro in diversi contesti e arricchito pezzi di personaggi famosi tra cui Micheal Jackson e Mariah Carey. L’appuntamento con le voci della pastorale afroamericana e del Gospel, inaugurato l’anno scorso, è entrato di diritto per acclamazione all’interno della programmazione del Festival dedicato alla musica ed alla cultura di un’epoca rivoluzionaria anche per il dialogo interraziale. Gli ospiti di questa edizione sono dunque i Golden Voices of Gospel (USA). Si tratta di una delle formazioni più rappresentative e longeve del genere. Grande impatto spettacolare, timbrica accattivante, originalità negli arrangiamenti pur nel rispetto della tradizione, li caratterizzano. Sotto la guida del direttore musicale Reverendo Dwight Robson, da oltre 20 anni questi professionisti diffondono le melodie tradizionali del Gospel in tutta Europa oltre che negli Stati Uniti, cantando in festival e in varie chiese. I loro concerti dal vivo sono una miscela di energia trascinante e dolcezza devozionale. Per ascoltarli magari prima del Summer Jamboree c’è la loro incisione discografica "Live in Concert" e sono inoltre presenti nel nuovo cd di Helene Fischer dal titolo "Wenn du Lachst". Tra i tanti personaggi famosi a cui hanno prestato il loro potente accompagnamento vocale ci sono Michael Jackson, Mariah Carey, Howard Carpendale, Florian Silbereisen, Mireille Mathieu, Peter Kraus, Andre Rieu, Ross Anthony, Nana Mouskouri . Tutte personalità a cui hanno fatto da coro, arricchendo la bellezza delle esibizioni. In repertorio hanno i classici più conosciuti e amati tra spirituals, gospel songs e canti d’occasione, tra cui Down By The Riverside, Joy To The World, When The Saints Go Marching In, O Happy Day, Amazing Grace. La line up completa è composta da 9 voci, piano, basso e batteria. Uno sciame brillantissimo di stelle musicali in arrivo dal sogno americano è pronto ad attraversare il cielo estivo di Senigallia (Marche – AN). Il fenomeno sarà visibile per ben 12 giorni, dall’1 al 12 agosto (1/3 agosto prefestival).



Infopoint & ticket: l’infopoint si trova in Piazza Manni e sarà aperto per tutta la durata del Festival dalle 10 del mattino all’1 di notte. I biglietti per Hawaiian Party, dopofestival Rotonda a Mare e Burlesque Show si possono trovare in prevendita su ciaotickets.com, e poi sia presso Infopoint, che direttamente nei luoghi degli eventi compatibilmente con la disponibilità degli stessi.