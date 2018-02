Buon compleanno Jamaica: il pub festeggia con il campione del mondo di Ukulele elettronico

Il Jamaica Happy Pub di Ancona compie 4 anni e per l'occasione il 3 marzo festeggia con un grande party tutto da ballare: presenti tutti i deejay resident del locale, da Always Lonving Jah, a Phumas, Gabry, Sin e Marzio, per scatenarsi a ritmo di dance, raggae e trash music. Il tutto viene arricchito dalla performance del miglior suonatore di ukulele elettronico del mondo Danilo Vignola, accompagnato dal percussionista Gio Didonna. Per completare la serata, inoltre, tutti i presenti riceveranno in omaggio un paio di infradito brandizzate Jamaica.

L'evento è aperto a tutti ad ingresso libero e avrà inizio alle ore 20.