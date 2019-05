J/70 Cup Ancona: tre giorni di vele spiegate in gara

Una grande competizione velica fa tappa in città dal 10 al 12 maggio. Ad Ancona è in arrivo la J/70 cup che parte da Marina Dorica dalle 9. Gli equipaggi della famiglia Rossi, Enfant Terrible e Petite Terrible-Adria Ferries, tornano in mare per veleggiare senza tregua.

Una stagione articolata su quattro tappe che, dopo la frazione inaugurale di Scarlino, vedrà la flotta trasferirsi in Adriatico, per la tappa ospitata dal Marina Dorica di Ancona dal 9 all’11 maggio, e poi spostarsi sul Garda, per una frazione a Malcesine dal 31 maggio al 2 giugno che fungerà da preludio all’evento clou del 2019, il Campionato Europeo in programma dal 22 al 29 giugno. Dopo una lunga pausa estiva, la flotta chiuderà la stagione a Sanremo, con una quattro giorni di regate valide come Campionato Italiano Assoluto.