Italiana in Algeri: torna la proiezione del Cineopera

Torna il grande teatro d'Europa ad Ancona grazie alla rassegna "Cineopera al Cinemuse" che mercoledì 20 novembre alle 20.30, vedrà la proiezione di Italiana in Algeri sullo schermo del Cinemuse al Ridotto del Teatro delle Muse. L'opera lirica in due atti di Gioachino Rossini, su libretto di Angelo Anelli, in una brillante messa in scena del duo regista del Bafta Moshe Leiser e Patrice Caurier, che giocano abilmente con le idee preconcette sulle culture in conflitto, è il punto culminante delle celebrazioni di Rossini in occasione del 150° anniversario della morte del compositore al Festival di Salisburgo.

Il direttore d'orchestra Jean-Christophe Spinosi, che mostra sensibilità per le complessità della colonna sonora di Rossini, si affida al brillante tenore Edgardo Rocha e alla superba esibizione di Cecilia Bartoli nel ruolo di Isabella. Biglietto intero 10 euro e ridotto 8 euro.I biglietti per il Cinemuse sono in vendita da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni al Musebar.