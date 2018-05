Italia's got talent: tre giorni alle Muse per selezionare i migliori talenti

Italia's got talent sbarca ad Ancona: lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30 maggio il talent si ferma al teatro delle Muse per selezionare i nuovi talenti della stagione 2018. Al completo la selezione per il pubblico in sala che poteva scegliere tra due turni disponibili: dalle 14 alle 20 o dalle 19 alle 24.

I giudici Mara Maionchi, Frank Matano Claudio Bisio e Federica Pellegrini sono i 4 giudici che decideranno i migliori talenti che si alterneranno sul palco. A presentare è, come ogni anno, la soubrette e cantante Lodovica Comello.