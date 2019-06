Italia Intatta tour: Vergassola e Tozzi raccontano il territorio

Domenica 16 giugno alla corte della Mole arriva lo spettacolo Italia Intatta tour, con Mario Tozzi e Dario Vergassola.

Esiste ancora un’Italia intatta, fatta di luoghi incontaminati Con il suo Italia intatta tour 2019, Mario Tozzi ci porta lungo le regioni e le province che ospitano alcuni di quei luoghi per raccontarne l’importanza e il valore insieme a chi sul territorio è impegnato a preservarli e promuoverli. Ad accompagnarlo in questo viaggio appassionante, raccontato nel libro L’Italia intatta, Dario Vergassola, protagonista della trasmissione TV Sei in un Paese meraviglioso. L'ingresso è gratuito e lo spettacolo inzia alle 21.