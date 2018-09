Porte aperte alla scuola di musica: concerto di docenti e lezione gratuita

La Scuola Musicale “G. B. Pergolesi” di Jesi, istituto musicale convenzionato con il Conservatorio di musica “G. Rossini” di Pesaro, si prepara per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Lunedì 3 settembre sono già ripartiti i corsi, mentre sabato 8 settembre in occasione della Notte Azzurra dello Sport di Jesi, all'istituto musicale si rinnova l'appuntamento con l'iniziativa “Scuola Aperta”.

«Come lo scorso anno - spiega il direttore della Scuola Musicale G.B.Pergolesi di Jesi Mauro Mazzuferi - apriremo le porte del nostro istituto, dalle ore 15 alle 23, in occasione della Notte Azzurra dello sport di Jesi, per un momento di avvicinamento e conoscenza con la realtà della scuola. Il nostro obbiettivo è farci conoscere nell'ambito di una manifestazione che attira in città moltissimi giovani insieme alle loro famiglie: apriremo le porte della nostra scuola, disponibili a far visitare la struttura (ospitata a Palazzo San Martino, in corso Matteotti) e le aule, a far conoscere l'ampio ventaglio dei corsi ordinari per l'insegnamento degli strumenti musicali e straordinari, come musicoterapia per portatori di handicap, animazione musicale per bambini, laboratorio di percussioni, musica d'insieme, la professione del pianobar, teatro e recitazione, scrittura creativa. Sarà un'occasione per conoscere i nostri insegnanti e usufruire della lezione di prova gratuita per capire quale strumento è più giusto per sé. Inoltre - conclude Mazzuferi - dalle ore 17 nell'aula magna sarà in programma un piacevole intermezzo con i concerti dei docenti della Scuola, fino alle ore 23 (pausa dalle 20 alle 21) rigorosamente a ingresso libero». Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno per bambini e adulti, senza limiti di età con la possibilità di prenotare una lezione di prova gratuita di qualsiasi strumento o di canto.