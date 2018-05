L'Isis non è morto: Alessandro Orsini analizza i cambiamenti del terrorismo

Il 4 maggio, alle 18, presso l'aula magna del II piano del liceo classico Vittorio Emanuele II di Jesi, prende il via il convegno dal titolo: "l'Isis non è morto. ha solo cambiato pelle", un modo per comprendere il fenomeno del terrorismo islamico e capire quanto sia pericoloso per l’Italia e per l’Occidente.

A parlare è lo studioso di terrorismo alla LUISS di Roma e al MIT di Boston, Alessandro Orsini, che, attraverso la presentazione del suo nuovo libro edito da Rizzoli "L'Isis non è morto. Ha solo cambiato pelle", analizzerà rigorosamente la situazione attuale, per sfatare l’immagine distorta dell’Isis che spesso viene vista in televisione. La cittadinanza è invitata a partecipare e l'ingresso è libero.