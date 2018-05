Io sono Max: lo spettacolo corona il laboratorio teatrale

Io sono Max è il titolo della rappresentazione in programma venerdì 18 maggio alle ore 21 al teatro Sperimentale. A cura di Simone Guerro e Arianna Baldini, lo spettacolo costituisce la conclusione del progetto H-Demia, un laboratorio teatrale rivolto a 13 giovani/adulti in condizione di disabilità per coinvolgerli e farli sentire protagonisti di un'attività, non di tipo assistenziale ma legata al teatro come linguaggio e contesto di svago, promozione e valorizzazione.

Il progetto è da tempo attivo grazie alla fattiva collaborazione con Marche Teatro che lo promuove e lo realizza presso il Teatrino del Piano nell'ambito del quale il Teatro del Canguro assicura un fattivo coordinamento dell'esperienza.