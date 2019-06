International Street Food, il centro città invaso da 25 food truck

A Falconara dal 28 al 30 giugno arriva ‘International Street Food’, un appuntamento con il cibo di strada e specialità gastronomiche locali e internazionali, birra artigianale di microbirrifici da tutta Italia e dal mondo, concerti venerdì e sabato, per concludere domenica con la ‘Disco silenziosa’ che farà ballare tutti con le cuffie wifi contro l’inquinamento acustico.

Nel cuore di Falconara, in piazza Mazzini e nell’isola pedonale di via Bixio tra via Cairoli e via XX Settembre, arriveranno 25 food truck e stand itineranti italiani e stranieri che, con i loro mezzi allestiti per la preparazione e la somministrazione di tante specialità, costituiranno la quinta scenografica dell’evento. Per i visitatori sarà l’occasione di gustare una selezione dei migliori piatti delle identità provinciali e regionali che meglio raccontano l’inventiva della cucina italiana, proposti dalle realtà locali più autorevoli, regione per regione, dal dolce al salato: dalla porchetta di Ariccia alle bombette di Alberobello, fino ai cannoli alla siciliana, solo per citarne alcuni. I sapori della cultura nostrana saranno affiancati da quelli internazionali, con lo scopo di far conoscere il cibo di strada e i prodotti d’eccellenza di tutto il mondo. Saranno rappresentanti l’Argentina, gli Usa, il Messico, la Serbia, la Germania e la Spagna.

‘International street food’ arricchirà l’offerta culinaria con una serie di concerti. Venerdì alle 21 in piazza Mazzini si esibiranno gli Exentia che proporranno musica dance degli anni Settanta e Ottanta, proposta che sarà affiancata dallo spettacolo della Dance Evolution Live Band. Sabato, sempre a partire dalle 21, sul palco di piazza Mazzini salirà I Capabro, band conosciuta per la sua musica ‘non seriosa’, alternata a sketch comici e intermezzi teatrali. Sempre sabato, in via Bixio, il duo Sunlied di Ancona proporrà musica funky, blues e jazz. Gran finale domenica sera, quando piazza Mazzini si trasformerà in una Disco silenziosa: la musica arriverà dalle cuffie wifi a disposizione di tutti coloro che vorranno lanciarsi nella danza.

La tre giorni dedicata al cibo di strada si aprirà venerdì 28 giugno alle 18, giornata in cui gli stand resteranno aperti fino alle 24. Sabato 29 e domenica 30 l’orario di apertura sarà dalle 12 alle 24.

«Mi auguro che questa iniziativa, nuova per Falconara, possa avere successo – dice il sindaco Stefania Signorini – movimentare il nostro centro città ed essere di richiamo anche per persone di altri Comuni».