International street food: dove gustare le prelibatezze del mondo

Dalla Puccia pontina, alla pizza napoletana, passando per la "vucciria" originale fino alla piadina originale romagnola: dall'8 al 10 novembre al via ad Ancona, in Corso Carlo Alberto, l'International street food . Dalle 18 fino alle 24 si gustano le prelibatezze locali e non solo, tra panini, birre artigianali e food truck.

L'evento si chiude domenica a mezzanotte Per informazioni: 347.5792556.