Inteatro festival: il programma della kermesse di danza

Torna dal 21 al 23 giugno Inteatro festival: l’edizione numero quarantuno dello storico festival nato tra le colline marchigiane nel borgo di Polverigi, presenta un’edizione tra danza italiana e compagnie internazionali. Quindici titoli per cinquantacinque artisti che si esibiranno sul palco del teatro delle Muse e sul palcoscenico di Polverigi. Il biglietto ha il prezzo di 20 euro ed è possibile acquistarlo su Geticket. o presso la biglietteria del teatro delle Muse.



Ecco il programma della kermesse ad Ancona e a Polverigi:

Venerdì 21 giugno - Ancona, Museo Archeologico nazionale delle Marche

Per quattro serate va in scena al Salone delle feste del Museo Archeologico lo spettacolo partecipativo dedicato al cibo di Luca Silvestrini “Food Può contenere tracce di…” che torna a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno. L’operazione all’interno del Museo Archeologico prevede un biglietto che comprende una speciale visita al museo e lo spettacolo a seguire.

Polverigi

19.30 parco di Villa Nappi : Pietro Marullo, Insiemi irreali company “Wreck - list of extinct species”.

21.00 teatro della Luna: Chiara Frigo “himalaya drumming” prima assoluta

22.00 chiesa di Villa Nappi: Iole la Sala “re-body” - debutto / work in progress

22.15 parco di Villa Nappi: Salvo Lombardo “outdoor dance floor”

20 - 23 giugno - Ancona, Chiesa di San Gregorio Illuminatore

Nel suggestivo spazio della Chiesa di San Gregorio Illuminatore, in via Giuseppe Birarelli, 3, ad Ancona, la Compagnia belga Berlin propone lo spettacolo di teatro partecipativo “Perhaps all the dragons”, per 30 spettatori alla volta per 3 repliche al giorno ( 20 e 21 giugno alle ore 18,19.30 e 21.30 e 22 e 23 giugno alle ore 18, 19.30 e 23), una grande struttura ovale sul cui perimentro sono montati 30 schermi e altrettante storie.