Insuasa2018: l'estate vibra con il festival di teatro all’anfiteatro romano

Per due weekend (27-28/07 e 3-4/08) prenderà il via, per il secondo anno consecutivo, InSuasa2018, evento organizzato dal Centro Teatrale Senigalliese e dall’Amministrazione Comunale di Castelleone di Suasa in collaborazione con il Consorzio Città Romana di Suasa, l’Associazione Turistica Pro Suasa, sotto la Direzione Artistica di Filippo Mantoni e Michele Nardi. Il percorso di InSuasa è stato ideato come momento d’incontro in uno spazio meraviglioso: l’Anfiteatro (e tutto il sito archeologico annesso), un’occasione di svago, riflessione, e soprattutto scambio culturale.

Il Festival, che avrà da quest’anno anche uno stage formativo all’interno della propria proposta artistica, sarà patrocinato dalla Regione Marche, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, dal FAI Fondo Ambiente Italiano - Presidenza Regionale Marche e dal Comune di San Lorenzo in Campo. In caso di maltempo lo svolgimento delle rappresentazioni avverrà presso il Teatro comunale Mario Tiberini, concesso gratuitamente dal Comune di San Lorenzo in Campo. I Prezzi dei biglietti saranno: Intero € 10,00; Ridotto (under 18, over 65) € 8,00. Sono previste, inoltre, riduzioni per ogni weekend (2 spettacoli) come segue: Intero € 16,00; Ridotto € 12,00. Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelleone di Suasa, tel. 071 966113 oppure alle e-mail: comune@castelleone.disuasa.it o castelleone.disuasa@gmail.com.