Dieci anni di strada: al via la mostra a cura del Servizio di Strada

Giovedì 19 aprile alle ore 16 presso l'Informagiovani di Ancona (Piazza Roma) verrà inaugurata la mostra fotografica "2008 - 2018: 10 anni in strada" in occasione del decennale dell'associazione "Servizio di Strada Onlus". La mostra, patrocinata dal Comune di Ancona, sarà allestita fino al 10 maggio. Il Servizio di Strada Onlus nasce nel Settembre del 2006 per raggiungere le povertà più nascoste della città e si impegna nel sostegno ai poveri e senza dimora, nonché nell’inserimento o reinserimento di essi nel tessuto sociale, in collaborazione con le istituzioni tutte e il mondo del volontariato. Costituitasi come associazione nel febbraio del 2008, è presente nel territorio di Ancona e provincia per 365 giorni l’anno e svolge varie attività:

esce la notte (unità di strada) per distribuire pasti caldi, bevande, vestiario, coperte, medicine e quant’altro serve in strada; promuove un centro culturale aperto a tutti ( i poveri hanno scritto e distribuito 3 libri nel corso degli anni), una compagnia teatrale allestita e animata dai poveri, un giornale chiamato “voci di Strada”.

Inoltre assiste i poveri nelle loro necessità, li indirizza ove possibile alla soluzione dei problemi specifici, quali doccia, mensa del povero, realtà di prima e seconda accoglienza, diritto alla pensione, ricovero in ospedale, pronto soccorso, accompagnamento al Sert o alla Questura, invio ai servizi sociali, assistenza legale.

Nel 2017 sono stati distribuiti circa 5.000 pasti caldi, 900/1000 coperte, 4000/5000 capi di vestiario, 1000 capi di intimo, 5.000 forchette di plastica, 5.000 bicchieri di carta, 10.000 tovaglioli di carta.