Inferno di Dante: torna la Divina Commendia nella città sotterranea

Torna L'Inferno di Dante nelle Grotte di Camerano il 7 settembre. La Compagnia Teatro LIoLÀ e la Proloco Carlo Maratti Camerano aspettano il pubblico numeroso per dare il via ad una suggestiva versione teatrale della prima cantica della Divina Commedia di Dante,



I visitatori si addentreranno nei luoghi più misteriosi della Città Sotterranea e assisteranno alle sofferenze dei personaggi più famosi dell‘Inferno dantesco e ascolteranno le parole di Caronte, Minosse, Paolo e Francesca, Ciacco, Farinata, Pier delle Vigne, Ulisse e il Conte Ugolino. Si tratta di uno spettacolo itinerante con partenza in piccoli gruppi a cadenze regolari: 20.10 - 20.30 - 20.50 - 21.40 - 22.00 - 22.20. Prenotazione obbligatoria al numero: 071 7304018. Biglietto al prezzo di 13 euro.