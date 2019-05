La sicurezza nel pubblico spettacolo: l'incontro per gli organizzatori e non solo

Il 9 maggio dalle 15 alle 19 alla Sala boxe della Mole Vanvitelliana prende il via il convegno La sicurezza nel pubblico spettacolo. L'evento nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Fatto e Diritto ed il Collettivo Hip Nic, entrambe radicate ad Ancona. L'obiettivo è quello di affrontare sotto il profilo tecnico e giuridico, ma con il tipico linguaggio della divulgazione, un tema molto attuale, anche putroppo alle cronache, ma poco noto alla cittadinanza.



Il pomeriggio inizierà con i saluti istituzionali del vice presidente dell'Associazione Fatto e Diritto Avv. Giandomenico Frittelli, dell'Ing. Alberto Romagnoli Presidente degli Ingegneri di Ancona, dell'Ing. Dino Poggiali Comandante dei Vigili del Fuoco della Provincia di Ancona, di Maurizio Mangialardi Sindaco di Senigallia e Presidente ANCI Mache ed infine dell'Avv. Maurizio Miranda Presidente degli Avvocati di Ancona. L'argomento verrà introdotto dall'intervento di Francesca Freschi, responsabile dell'Ufficio SUAP del Comune di Senigallia, per illustrare la normativa regionale sull'attività di intrattenimento e pubblico spettacolo per andare a dirimere il ruolo del Comune nei confronti delle richieste di autorizzazione. Si virerà poi, su un'aspetto meno operativo ma certamente di grande interesse, grazie all'intervento di Aldo Bernardini, del coordinamento tecnico dell'AMAT Platea delle Marche, con il quale faremo una riflessione sull'impatto che le nuove normative come la Circolare Gabrielli e la Direttiva Morcone (per citarne alcune) hanno realmente su un evento di pubblico spettacolo, dal lato dell'organizzatore. Dopodichè siccome la sicurezza pubblica è garantita dall'attività sul territorio della Polizia di Stato, Claudio Cracovia, neo questore di Ancona, si addentrerà nel tema, andando ad illustrare quali sono i profili normativi, i provvedimenti e le prescrizioni da mettere in campo. Si concluderà infine con gli interventi di Tommaso Rossi (Avvocato di Ancona) e di Ugo Pastore (Consigliere della Corte d'Appello di Ancona) sul tema, rispettivamente, dei profili di responsabilità civile e penale dei gestori di locali ed eventi pubblici. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. A moderare il giornalista Stefano Pagliarini, responsabile editoriale di Ancona Today, e Giuseppe D'Aria, ingegnere. L'evento prevede il rilascio di 3 crediti formativi per l'ordine degli avvocati.