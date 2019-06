Il nuovo spazio della mediazione familiare: incontro per discutere di buone prassi e prospettive

Il nuovo spazio della mediazione familiare: disciplina, buone prassi e prospettive di riforma. E' questo il titolo dell’evento in programma per il 14 giugno, presso la Boxe delle Mole Vanvitelliana di Ancona, si pone il delicato obiettivo di analizzare l’istituto della mediazione familiare, e le importanti ricadute sui componenti della famiglia ed in particolare sui minori, raccontando esperienze virtuose portate avanti nel nostro territorio e fuori Regione, e analizzando le prospettive di riforma. L'ingresso è gratuito e dà diritto a tre crediti formativi per l'Ordine degli avvocati.

L’evento è organizzato dall’Associazione Fatto & Diritto in collaborazione con l’Associazione Gemme Italia.

Di seguito il programma del convegno e l’elenco degli interventi:

ore 15,00 Saluti istituzionali Tommaso Rossi Presidente Associazione F& D;

Emma Capogrossi Assessore Servizi Sociali Comune di Ancona

Maurizio Miranda Presidente Ordine Avvocati Ancona

Andrea Nobili Garante Regionale dei diritti della persona

Federica Guercio Coordinatrice Commissione Cultura Ordine Psicologi Marche;

Marzia Lorenzetti Presidente Ordine Assistenti sociali delle Marche

ore 15,15-17,00 Interventi : La mediazione familiare: esperienze, progetti e sfide attraverso la voce dell’Associazione GEMME Italia:

Vincenzo Orefice- Mediatore- Coordinatore Ufficio di Mediazione familiare Tribunale Napoli Nord- Presidente Associazione “Tribunale di Pace Esperti della comunicazione e della gestione dei conflitti”. La mediazione nella realtà delle Marche: potenzialità e criticità

Laura Seveso- Giudice Tribunale per i Minorenni delle Marche

Silvia Corinaldesi - Presidente I sezione civile Tribunale di Ancona

Ilenia Marinelli– Psicoterapeuta Docente di teorie e tecniche della mediazione presso l’Università “Carlo Bo’”di Urbino

Anna Maria Moscatelli - Assistente sociale presso il Consultorio Familiare di Falconara e mediatore familiare – Coordinatrice del Consultorio familiare e referente sociale distretto nord

ore 17,00- 17-20 Coffee break affidato al catering del Centro Sociale Papa Giovanni XXIII di Ancona cosi da far presentare e far conoscere l’ attività di ristorazione solidale attiva sul nostro territorio

ore 17,20 – 17. 45 La mediazione nelle prospettive di riforma del diritto di famiglia. Analisi del Ddl Pillon

Linda Cavalieri- Avvocato- Componente dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e del Movimento per l’infanzia