Incontro in musica tra Faber e Gaber: l'omaggio di Neri Marcorè ai due artisti

Al teatro Comunale di Loreto va in scena il 18 maggio alle 21 l’incontro in musica tra Faber e Gaber con Neri Marcorè.

Un viaggio tra parole e note, in cui Neri Marcorè racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana: Fabrizio de André e Giorgio Gaber. Un omaggio a due grandi artisti, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova “Un certo signor G” nel 2008 e “Quello che non ho” nel 2017. Assieme a lui sul palco, tre grandi musicisti Giua, Pietro Guarracino e Vieri Sturlini.

Il biglietto ha il prezzo di 15 euro. Biglietteria presso la ProlocoCivitas (di fronte al Teatro).